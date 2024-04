Juve | Szczesny a disposizione - OUT Kean

Leggi tutta la notizia su seriea24

Massimiliano Allegri in conferenza stampa. I titoli, come sempre quando si presenta a parlare l'allenatore bianconero, di certo non mancano.è a: è questa la notizia di oggi, il tecnico deciderà domani se far giocare lui o Perin in Sardegna. Ma ha assicurato: "Non ho grandi dubbi di formazione". L'unico, forse, lo ha annunciato lui stesso: "Gioca uno tra Chiesa e Yildiz". Sugli infortunati: "Abbiamofuori e Milik che sta recuperando la migliore condizione". Si è poi così espresso sull'ipotesi di turnover contro il Cagliari in vista della Coppa Italia: "No, la partita più importante è quella di domani, ci sarà tempo per pensare alla semifinale di ritorno di Coppa Italia e, quindi, alla migliore formazione possibile da schierare martedì prossimo a Roma contro la Lazio. Sarebbe un errore non ...