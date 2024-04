Juve ingrata con Allegri | Gelido silenzio nel comunicato di Exor

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ancora si discute deldi Elkann edsul futuro dellain cui si esalta il ruolo di Giuntoli e si tace su. L’ex presidente dellantus Giovanni Cobolli Gigli è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare della stagione un po’ deludente della squadra bianconera e del probabile cambio in panchina a giugno. Per l’intervistato, laha compromesso la buona situazione creatasi all’inizio del campionato, e questo è un problema: “Non è stata lantus che mi aspettavo. Le ultime partite hanno dato segnali di ripresa, ma bisogna cercare di vincere e non basta pareggiare contro il Torino“. Max(LaPresse)“La Champions è fondamentale per i conti, per il morale dei tifosi, e bisogna che qualcuno faccia qualcosa. E per ...