Juniores. Pietrasanta sogna. Titolo più vicino

(Di giovedì 18 aprile 2024) Nazionale. Trasferta amatissima per il Seravezza Pozzi, travolto 5-0 sul campo della Fezzanese. Classifica: Tau Calcio 58; Livorno 54; Montevarchi 53; Sangiovannese 45; San Donato Tavernelle 42;Fezzanese 41; Città di Pontedera 36; Mobilieri Ponsacco 30; Cenaia 28; Poggibonsi 26; Figline 21; Seravezza Pozzi 20; Certaldo 8; Ghiviborgo 7. Regionale. Il Forte dei Marmi 2015 passa 3-1 sul campo della Don Bosco Fossone e prosegue la marcia. A segno Fani, Gentile e Leva su rigore. “Vittoria di spessore su un campo difficile, soprattutto per l’ambiente. Una giornata in meno verso l’obiettivo” dice Lorenzo Cortopassi. In coda importantissimo blitz del Lido di Camaiore, nel derby contro il Capezzano Pianore. Tartarelli, imbeccato da Scognamiglio, firma l’1-0 decisivo. “Abbiamo giocato una partita di grande carattere e resilienza. Un plauso a tutti i ragazzi che hanno guadagnato tre punti e ...