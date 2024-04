Judo, Kim Polling diventa italiana: “Orgogliosa e grata”. Pedina importante per la squadra - La Nazionale Italiana di Judo si rinforza sensibilmente grazie a un nuovo arrivo di cui avevano già parlato nelle scorse settimane e che è stato ufficializzato nella giornata odierna. L'International ...oasport

Kim Polling, l’ex n.1 del mondo di Judo diventa italiana per amore: ora punta alle Olimpiadi - La federazione mondiale dà il via libera all’olandese, 4 ori agli Europei, in possesso del pass per Parigi. Nel 2010 incontrò il futuro marito, anche lui ...repubblica

Judo, clamoroso Italia: una stella olandese sarà naturalizzata per le Olimpiadi di Parigi 2024 - Una clamorosa opportunità. La Nazionale italiana di Judo si sta avvicinando ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi con ambizione. Non è un'esagerazione descrivere la compagine tricolore come una delle ...oasport