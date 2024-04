Joe - Pepp - Artur o Danie -e, chi rischia a L’Isola | i risultati dei sondaggi

(Di giovedì 18 aprile 2024) Lunedì scorso durante la terza puntata dedei Famosi sono finiti al televoto Joe Bastianich,Dainese,le Radini Tedeschi,e Di Napoli e Francesco Benigno. Ieri pomeriggio però la produzione del reality ha fatto sapere che Benigno è stato espulso per degli atteggiamenti non consoni che hanno violato il regolamento del programma (si parla di una lite con Dainese). A differenza di quello che accadeva al Grande Fratello, in questo caso il televoto non è stato chiuso, ma solo annullato momentaneamente e successivamente riaperto con gli altri quattro concorrenti. Il sito ufficiale dedei Famosi ha avvisato che i voti dati fino a ieri pomeriggio non sono più considerati validi (quindi se volete esprimere la vostra preferenza dovete votare nuovamente: ” Vi informiamo che il ...

