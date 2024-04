Jimmy Ghione fidanzato con l’ex naufraga dell’Isola Maria Laura De Vitis | hanno 35 anni di differenza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Che ladi età nel 2024 in una coppia non debba fare notizia è assodato. Ma il tam tam sui social su un nuovo fidanzamento nel mondo dello spettacolo si è fatto incessante in questi giorni. Sotto i riflettori è finito l’inviato storico di “Striscia la Notizia”,. Lo storico inviato del tg satirico di Antonio Ricci, in onda su Canale 5, è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata con uno scatto finito sulle pagine del giornale di gossip Novella 2000., che ha 60, sta con la bellissima 25enneDe. Lad’età tra i due è di 35. Lei è nota al grande pubblico televisivo per aver fatto parte de “L’Isola dei Famosi” lo scorso anno, e ancora prima nel 2022 a ...