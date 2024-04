Jesi (Ancona), 18 marzo 2024 – Perseguitava una donna per fare in modo che andasse a vivere con lui fino a picchiarla: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un 67enne . Nella ... (ilrestodelcarlino)

Jesi, botte e abusi sessuali nella casa per disabili mentali: il volontario-orco arrestato a 85 anni. Incastrato dalle spycam - Jesi - Insulti, botte ma anche abusi sessuali. Uno scenario da incubo quello si sarebbe insinuato in un appartamento condiviso da un gruppo di donne affette da disturbi mentali, a ...corriereadriatico

Controlli a tappeto, baby gang nel mirino - Forze dell'ordine intensificano controlli a Jesi per contrastare baby gang e episodi di violenza. Cittadini chiedono maggiore sicurezza nelle aree verdi e in centro. Comandante Balsamo al comando.ilrestodelcarlino

Jesi, segregata in casa dal suo ex compagno: calci, pugni e capelli tagliati per sfregio - Jesi Schiaffi, pugni, calci. Poi, un paio di forbici puntate al collo, le stesse con cui, per sfregio, le avrebbe tagliato i capelli. Una notte di terrore. Solo il mattino seguente le ...corriereadriatico