Jannik Sinner inizia il duro lavoro a Montecarlo | Madrid tappa di passaggio - Roma-Parigi priorità

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ci si rimette aavrebbe preferito chiudere in altro modo la sua settimana nel Masters1000 di. L’amara uscita di scena in semifinale contro il greco Stefanos Tsitsipas, viziata dalla grave svista arbitrale a metà del terzo set, fa ancora parlare appassionati e tifosi. L’altoatesino ci ha messo una pietra sopra e ora si pensa alla prosecuzione della stagione. La campagna sul rosso èta in maniera molto positiva, pur nel ko contro Tsitsipas al penultimo atto. Nel 2024 si registrano 25 vittorie e appena 2 sconfitte e il peggior risultato nei singoli tornei a cui il 22enne pusterese ha preso parte è stato propria la semifinale. PERCORSO2024 Vittoria agli Australian Open Vittoria nell’ATP500 di Rotterdam Semifinale nel ...