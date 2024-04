Jannik Sinner giocherà un torneo prima delle Olimpiadi | novità sulla terra rossa dopo Wimbledon

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 aprile 2024)ha annunciato a sorpresa che parteciperà alATP 250 di Bastad, in programmadella località svedese dal 15 al 21 luglio. Il tennista italiano lo ha comunicato in un video: “Sono felice di annunciare che giocherò a Bastad. Non vedo l’ora di essere in Svezia, è un bellissimo evento, per me sarà lavolta“. L’evento andrà in scena nella settimana immediatamente successiva a, terzo Slam della stagione dove il fuoriclasse altoatesino cercherà di farsi stradaaver già vinto gli Australian Open. La spiegazione di questa scelta è molto chiara: il 22enne vuole accelerare la transizione dall’erba allain vista...