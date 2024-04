Italiano | Obiettivo centrato - soddisfazione enorme dedicata alla famiglia Barone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Firenze, 18 aprile 2024 - Vincenzoè raggiante al temine della partita vinta contro il Viktoria Plzen per 2-0, che proietta la Fiorentina in semifinale di Conference League per il secondo anno consecutivo. “Era l’che avevamo da quando abbiamo preparato questo quarto di finale in una certa maniera dopo il pareggio dell’andata: sapevamo come potevano farci male, e siamo stati bravi a giocarci tutto stasera. Avviamo aggredito bene la partita, creando tanto: pensavo fosse stregata anche questa. Un passaggio del turno che ci rende felicissimi. Vittoria meritata. Per il secondo anno consecutivo abbiamo raggiunto la semifinale, è unaquesto traguardo”. Fiorentina-Viktoria Plzen: le foto dal Franchi Come avete studiato il doppio confronto? “Abbiamo preparato andata e ritorno in 2 modo ...