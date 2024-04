Italia | marchio cinese NEV Voyah di Dongfeng debutta in mercato nazionale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 aprile 2024) Pechino, 18 apr – (Xinhua) –, ildi veicoli a nuova energia di fascia alta diMotor, ha tenuto una conferenza di lancio deldurante la Milano Design Week 2024, annunciando il suo ingresso ufficiale nelno. Il giorno della conferenza e’ stato firmato un ordine di vendita per 100 veicoli a nuova energia. Ile’ stato fondato nell’aprile 2019. Da quando e’ entrato nelestero nel 2022, in due anni le sue auto sono arrivate in Paesi europei come Norvegia, Finlandia, Danimarca, Paesi Bassi, Bulgaria e Repubblica Ceca, e ha esportato un totale di quasi 10.000 veicoli. Agenzia Xinhua