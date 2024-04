Italia a un passo dal quinto posto in Champions | i due scenari che darebbero la certezza matematica già stasera

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Manca davvero poco all’ufficialità delinLeague per l’. Lapotrebbe arrivare già, con i risultati dei quarti di finale di Europa League e Conference League. La Uefa garantisce alle due federazioni che termineranno la stagione in testa alla classifica del ranking stagionale unextra, il, nella prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie, la nuovaa 36 squadre che fa il suo esordio appunto nel 2024/25. Attualmente l’è al primodavanti alla Germania, ma la corsa è sull’Inghilterra attualmente terza. L’esito di Roma-Milan ovviamente non incide sul ranking, mentre cruciali saranno i ...