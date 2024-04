Israele sceglie gli obiettivi Gallant | Teheran ha mani sporche di sangue - le taglieremo  ‘Patto con gli Usa | ok a Rafa - stop sull’Iran’

(Di giovedì 18 aprile 2024) Attacco anche con droni di Hezbollah in Galilea: 5 civili e 13 militari feriti. Raisi: «Reazione feroce se ci colpiscono»Il premier israeliano risponde alla tedesca Baerbock e al britannico Cameron in visita inper chiedere «moderazione». Attacco anche con droni di Hezbollah in Galilea: 5 civili e 13 militari feriti. Il presidente iraniano Raisi: «Reazione feroce se ci colpiscono»Il premier israeliano risponde alla tedesca Baerbock e al britannico Cameron in visita inper chiedere «moderazione». Attacco anche con droni di Hezbollah in Galilea: 5 civili e 13 militari feriti. Il presidente iraniano Raisi: «Reazione feroce se ci colpiscono»

(Adnkronos) – Israele deciderà se e come rispondere all’ Attacco dell’ Iran . Gli Stati Uniti, però, non vogliono un’ escalation nella regione. E’ il messaggio che Washington ha inviato al governo del ... (ildenaro)

Il premier israeliano risponde alla tedesca Baerbock e al britannico Cameron in visita in Israele per chiedere «moderazione». Attacco anche con droni di Hezbollah in Galilea: 5 civili e 13 militari ... (corriere)

Il Consiglio europeo condanna l'Iran: piena solidarietà a Israele

Zelensky aì leader europei, "meritiamo la stessa difesa di Israele" - Lo ha detto, parlando ai leader dei 27, il presidente ucraino Volodymyr Zelesnky ricordando come Kiev non abbia lo stesso livello di difesa aerea di Israele. "Questa mattina in Ucraina è iniziata con ...ansa

Eurofratelli. I ministri candidati Meloni dice no - Conferme a Huffpost da Crosetto, Urso, Donzelli. Quattro motivi per cui sarebbe rischioso. Analisi di Noto. Su di sé la premier non ha ancora deciso.huffingtonpost