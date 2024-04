Israele prende tempo - l' Iran minaccia i siti nucleari

Articolo pubblicato il 18 Aprile 2024 16:02 “Prenderemo le nostre decisioni da soli e faremo tutto il possibile per proteggere i cittadini” ha dichiarato il premier israeliano Benjamin Netanyahu in ... (ildifforme)

Mentre l’italico ministro degli Esteri spiegava di essersi battuto come un leone per ottenere dalL’Iran che i nostri guaglioni lontani da mammà non corressero pericoli; mentre Madame Boldrinì du ... (linkiesta)