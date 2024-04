Isola replica a Francesco Benigno squalificato e si difende dalle accuse

Francesco Benigno è stato squalificato Dall’Isola dei famosi. Lo ha reso noto poche ore Mediaset, con un comunicato ufficiale dove però non viene specificato il motivo della cacciata. Si parla di ... (gossipnews.tv)

Sonia Bruganelli , attuale opinionista della diciottesima edizione de L' Isola dei Famosi , ha replica to alla frecciatina dell'ex naufrago e ed ex gieffino, Edoardo Tavassi . (comingsoon)

Sonia Bruganelli è partita in quarta per la sua esperienza a L’Isola dei Famosi, forte anche dei due anni di GF Vip l’opinionista non ha avuto bisogno che Vladimir Luxuria la aiutasse e le ... (biccy)