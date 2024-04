Isola dei famosi - le anticipazioni di giovedì 18 aprile | in arrivo due nuovi concorrenti

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 18 aprile 2024) Duearrivi all’dei2024: ledella puntata odierna18, in prima serata su Canale 5, quarto appuntamento con “L’dei”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno. Questa sera duesbarcheranno sulle spiagge di Cayo Cochinos e, per potersi aggiungere al gruppo dei naufraghi, dovranno affrontare una missione segreta. Riusciranno a superarla? Nel corso della puntata spazio alla cerimonia della Salvacion: chi si salverà tra Artur Dainese, Daniele Radini Tedeschi, Joe Bastianich, ...