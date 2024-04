Isola dei Famosi - Francesco Benigno | “Volevano farmi fuor - si sono inventati immagini violente”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 18 aprile 2024) Fanpage.it ha parlato con, il naufrago squalificato dall'dei2024. Il concorrente sostiene che un autore in particolare volesse eliminarlo: "Si era messo in testa in tutti i modi di crearmi problemi, ha approfittato di questa stupidaggine peruscire". E sulla lite con Artur: "Non ho alzato le mani, sichissà quale gesto violento. Non hanno".