Isola dei Famosi - dopo il caso Benigno scoppia l’ansia dei nuovi ritiri | i nomi in primo piano

(Di giovedì 18 aprile 2024)dei, per fortuna che doveva essere l’edizione senza. In questi primi giorni diversi concorrenti hanno avuto problemi e ben tre hanno già fatto le valigie. Parliamo di Tonia Romano, Francesca Bergesio e Francesco, quest’ultimo con una vagonata di polemiche. Le prime due hanno abbandonato per motivi di salute, mentre l’attore è stato allontanato dalla produzione. Secondo le ultime notizie pare che il motivo della decisione sia un forte litigio con Artur Dainese durante il quale Francescoavrebbe alzato con la mano un legnetto. L’attore è intervenuto subitol’allontanamento dall’per gridare al complotto: “Prima per loro mi ero ritirato, ho smentito e così hanno detto che mi hanno escluso per comportamenti. Fra 5 minuti ...