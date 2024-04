Isola dei Famosi - arrivano notizie choc su Benigno dopo la squalifica | Non si sa come va a finire

(Di giovedì 18 aprile 2024) “Si è incatenato, non torna!”.dei2024,. Sta succedendo in queste ore, le più complesse per l’attore siciliano. L’uomo,si sa e abbiamo raccontato, è stato espulso dal reality show condotto da Vladimir Luxuria. Sembra che alla base di tutto ci sia un brutto gesto di Francescoai danni di un altro naufrago. Da quello che ha raccontato proprio l’attore, sarebbe stata tutta colpa di “un piccolo legnetto alzato così” alzato “davanti a un uomo alto gigante fisicato che mi stava venendo addosso“. >> “Altro che ritiro, lo hanno cacciato”. Scopertaall’dei, arriva la nota ufficiale L’uomo in questione sarebbe Artur e il famoso legnetto, Francesco, dice, l’avrebbe ...

Cillian Murphy, Barry Keoghan, Paul Mescal e gli altri: a Hollywood è l’ora degli attori irlandesi - Da Cillian Murphy a Barry Keoghan, da Paul mescal a Nicola Coughlan: gli attori irlandesi stanno conquistando Hollywood ...amica

Isola dei Famosi 2024, Benigno accusa Mediaset dopo la squalifica: «Mi hanno offerto soldi». Come sta Marina Suma I sondaggi e il televoto - Stasera in tv andrà in onda la quarta puntata de L'Isola dei Famosi 2024 e si annunciano scintille. La squalifica di Francesco Benigno a causa di comportamenti non consoni al ...ilmessaggero

Stasera in TV (18 aprile), cosa vedere: Isola dei Famosi, sfida (registrata) contro Rai 1, altra batosta per Luxuria - Tutto il meglio che la TV in chiaro ha da offrire oggi, giovedì 18 aprile 2024, in prima serata. Scopri quali sono film, show e programmi da non perdere.libero