Isola dei Famosi - arrivano due nuovi naufraghi in Honduras

A Berlino assorti nella natura con le opere di Friedrich - (di Rosanna Pugliese) La figura umana presa di spalle invita lo spettatore a immergere, insieme, lo sguardo nella natura. È la posa inconfondibile delle opere di Caspar David Friedrich, uno dei più ...ansa

In Sicilia arriva la Fashion week, e le aziende vanno a scuola di internazionalizzazione - Confartigianato Sicilia ha chiamato a raccolta le imprese del settore moda per poterle formare, in collaborazione con l'Ice, in vista dell'evento che si svolgerà dal 12 al 16 giugno ...palermotoday

Isola dei Famosi: le anticipazioni della quarta puntata, questa sera su Canale 5 - Oggi, giovedì 18 aprile 2024,in onda il terzo appuntamento con L'Isola dei Famosi in prima serata su Canale 5.comingsoon