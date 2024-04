Isola dei Famosi 2024 Vladimir Luxuria parla dell’esclusione di Francesco Benigno | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ieri sera in prima serata su Canale 5 durante la quarta puntata de L’deispiega le motivazioni che hanno spinto la produzione del reality di Canale 5 di espellere dal programma il concorrente. La conduttrice legge un comunicato e successivamente, aggiunge un pensiero personale sulla vicenda.dichiara che il motivoè legato ad alcuni suoi comportamenti ritenuti lesivi del regolamento. Non verranno mostrate le immagini dell’episodio in questione per non dare visibilità ad episodi di condotta non tollerante. Inoltre – aggiunge– le immagini di quanto accaduto non vengono mostrate, oltre che per tutelare i telespettatori a casa ma anche ...