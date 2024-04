Isola dei Famosi 2024 - la produzione risponde a Francesco Benigno | il comunicato e il motivo della squalifica

(Di giovedì 18 aprile 2024) Dopo i video e le gravissime accuse cheha rivolto agli autori de L’dei, laha deciso di intervenire facendo un annuncio piuttosto duro e ribadendo la sua posizione, ovvero di averto l’attore per comportamenti contrari al regolamento del gioco. E così ci sono due versioni totalmente diverse su questa intricata e polemica questione, visto chenon intende cambiare idea. Chissà quale sarà la verità. L’dei: la rispostaLade L’deidopo aver ...

A L’Isola dei Famosi 2024 è scoppiato il caso Francesco Benigno . Ufficialmente, come da comunicato diffuso da Mediaset, l’attore si è ritirato dal gioco ma il diretto interessato ha smentito tutto ... (dilei)

Due nuovi arrivi all’ Isola dei famosi 2024: le anticipazioni della puntata odierna giovedì 18 aprile , in prima serata su Canale 5, quarto appuntamento con “L’ Isola dei famosi ”, il programma prodotto ... (361magazine)

News tv. Benigno squalificato dall’Isola: scatta la querela – Non si smorza l’interesse per il caso di Francesco Benigno , il concorrente palermitano dell’Isola dei Famosi 2024 che è stato ... (tvzap)

Isola dei Famosi 2024, sondaggio fan televoto al 18/04: Peppe di Napoli il meno votato - Alcune anticipazioni della nuova puntata de L'Isola dei Famosi, in programma per questa sera, sono intanto state rivelate sul sito ufficiale di Mediaset. Durante la diretta, due nuovi naufraghi ...it.blastingnews

Sondaggi Isola dei Famosi 2024: chi…" - L'arrivo di due nuovi Naufraghi e il ritorno della Cerimonia della Salvación: al via con la quarta puntata di #Isola. È in arrivo il quarto appuntamento con L’Isola dei Famosi. La padrona di casa ...informazione

In arrivo due nuovi concorrenti e per i meno votati al televoto ci sarà la sfida per la salvezza - Anticipazioni Isola dei famosi 2024 oggi, giovedì 18 aprile. Due nuovi ingressi. L'espulsione di Francesco Benigno ...gazzetta