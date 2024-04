Isola Dei Famosi 2024 | Ecco Quanto Guadagna L’Inviata Elenoire Casalegno!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di giovedì 18 aprile 2024)dei: quest’anno in Honduras c’è, per la prima volta nel ruolo di inviata.per questo suo importante ruolo! L’deiha aperto ufficialmente i battenti. I telespettatori stanno assistendo alla prima volta di Vladimir Luxuria nelle vesti di conduttrice, ma anche ad un cambiamento nel ruolo dell’inviato. Infatti stavolta è, dopo diversi anni in cui è stato presente solo Alvin, a seguire i concorrenti in Honduras. In tanti si sono chiestisia retribuito questo ruolo che prevede una lunga permanenza all’estero.dei ...