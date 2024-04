Isola 18 - quarta puntata | commenti a caldo

In arrivo due nuovi concorrenti e per i meno votati al televoto ci sarà la sfida per la salvezza - quarta puntata per L'Isola dei Famosi in onda questa sera, giovedì 18 aprile, su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. La puntata non è però in diretta come quella del lunedì ma viene ...gazzetta

Isola dei Famosi, Pietro dopo un litigio getta i suoi vestiti in mare (Video) - Su Playa Espinada è scoppiato un nuovo diverbio tra alcuni naufraghi e Pietro Fanelli, lui: 'Ora faccio il vero naufrago' ...it.blastingnews

Isola 18, le anticipazioni della quarta puntata - Isola 18, le anticipazioni della quarta puntata. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.isaechia