Isola 18 - la produzione del programma interviene dopo le pesanti accuse di Francesco Benigno | il comunicato

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 18 aprile 2024) Sta facendo molto discutere l’esclusione dida L’dei Famosi, avvenuta nelle scorse ore. L’attore, che aveva fatto il suo ingresso nel reality show condotto da Vladimir Luxuria lo scorso giovedì, infatti, ieri ha dovuto lasciare il gioco e in un primo momento era trapelata l’indiscrezione secondo cuisi sarebbe ritirato spontaneamente dal gioco. In realtà, le cose sono andate diversamente esarebbe stato escluso dal gioco per comportamenti non idonei. Una versione però contestata dal diretto interessato, il quale tramite un lungo video pubblicato sul suo profilo Instagram ha spiegato di non aver avuto alcun comportamento contro le regole e di essere stato più volte incitato a ritirarsi dallaanche contro la sua volontà. In serata ...