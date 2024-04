Iran | Colpiremo siti nucleari Israele

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 18 aprile 2024) 18.02 Per fare fronte alle minacce di ritorsione israeliana per l'attacco del 14 aprile, l'potrebbe rivedere la propria "politica nucleare". Lo afferma il generale Ahmad Haghtalab, responsabile della sicurezza nucleare del corpo dei Pasdaraniani. "Una revisione della nostra dottrina e politica nucleare è del tutto possibile", afferma Haghtalab precisando che in caso di "aggressione" da parte di, l'potrebbe prendere di mira iisraeliani.