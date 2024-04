Inter spettatrice di Roma-Milan | contraccolpo nel derby? Due scenari!

(Di giovedì 18 aprile 2024) Tra poco il fischio d’inizio di, che anticipa ildi Serie A di lunedì prossimo. L’, intanto, osserva e attende di capire quale dei duesi realizzerà. SETTIMANA DI PREPARAZIONE – Settimana particolarmenteessante quella che conduce al famoso e attesodella ‘Madonnina’. Prima di presentarsi a San Siro per il big match contro un’agguerrita, infatti, ilha un altro impegno a cui pensare. E che impegno. Tra meno di un’ora, infatti, i rossoneri scenderanno sul campo dell’Olimpico per provare a ribaltare il risultato sfavorevole dell’andata dei quarti d’Europa League contro la. L’, nel frattempo, può mettersi comoda sul divano e godersi la ...

