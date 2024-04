Inter pronta al derby | missione seconda stella! | Inter Chat LIVE

(Di giovedì 18 aprile 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al giovedì a partire dalle ore 18 in video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch con. IN VIDEO ?, nuovo format pensato per commentare tutte le notizie nerazzurre di giornata e uno spazio in cui sarete voi i protagonisti con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. La squadra di Simone Inzaghi, ad un passo dalla conquista della, si prepara a sfidare il Milan nel primo match-point scudetto. Gruppo al gran completo per il tecnicoista, che punterà sui titolarissimi. Di ...

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Inter Scudetto , tutto pronto per la festa : bus scoperto e concerto ... (calcionews24)

Calcio: Ranieri contro la Juve ritrova Nandez, Deiola e Gaetano - Turnover di qualità per il Cagliari dopo la battaglia di Milano contro l'Inter: in vista della gara di venerdì sera alla Unipol Domus con la Juventus dell'ex Allegri, Claudio Ranieri recupera Deiola, ...ansa

L'ex vice di Gasperini: "All'Inter non siamo stati bravi a sfruttare l'occasione" - Bruno Caneo ha raccontato non senza una punta di amarezza la brevissima parentesi vissuta all'Inter come vice allenatore di Gian Piero Gasperini, esonerato in fretta e furia ...tuttojuve

Inter, Calhanoglu: 'Canzone Scudetto già pronta. Pallone d'Oro Non c'è una data ma mi sento il miglior regista' - Hakan Calhanoglu si racconta tra il serio e il faceto. Il centrocampista turco dell`Inter ha dichiarato in un`Intervista a Gli Autogol: Conosci il Fantacalcio `Adesso sì.calciomercato