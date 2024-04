Inter - niente scudetto sul divano Il piano B se non arriverà la vittoria nel derby

(Di giovedì 18 aprile 2024) Se l`non dovesse vincere locontro il Milan neldi lunedì sera, non lo vincerà sicuramente senza scendere in campo e...

L‘Inter di Simone Inzaghi può vincere lo Scudetto della seconda stella già lunedì contro il Milan, ma dopo il pareggio per 2-2 contro il Cagliari non può più battere il record di punti in serie A ... (sportface)

Se l`Inter non dovesse vincere lo scudetto contro il Milan nel derby di lunedì sera, non lo vincerà sicuramente senza scendere in campo e dal divano guardando.

Cannavaro: "allenare il Napoli È solo questione di tempo" - "Allenare il Napoli È solo una questione di tempo, so che se iniziero' a fare questo lavoro mi verra' data sicuramente l'opportunita'.sportmediaset.mediaset

