Inter - Inzaghi cala il poker che fa paura al Milan! Oltre la sfida scudetto – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 aprile 2024) L’di Simonein occasione del derby si affiderà in particolar modo a quattro protagonisti della corsa al titolo che per un motivo o l’altro sono la nemesi del. Un derby che, come ribadito dal Corriere dello Sport, vail match-point– Lunedì 22 aprile alle 20:45 l’sfiderà ilin un derby particolare, già decisivo per quanto riguarda la corsa. Per l’occasione, Simonesi affiderà a quattro protagonisti della corsa al titolo: Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram e Francesco Acerbi. Non è detto che siano loro, o soltanto loro, i protagonisti della stracittadina, e nemmeno che proprio loro saranno i fattori decisivi. ...