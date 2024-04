Inter - i tifosi si preparano alla festa | biglietti già esauriti per il derby e contro il Torino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Idell'vedono vicino il traguardo e al di là di tutte le scaramanzie di rito pensano già ad essere presenti per i festeggiamenti. Il settore ospiti deldi Milano di lunedì sera, Milan-, è andato sold out: non una novità, visto che la stracittadina è una calamita a prescindere dalle situazioni di classifica delle due contendenti. "Dallo scorso 12 marzo gli abbonati al Secondo Verde nella Serie A 23/24 - e successivamente tutti gli abbonati - hanno avuto la possibilità di acquistare i tagliandi per la stracittadina. Il sold-out del settore implica che non verranno attivate le successive fasi di vendita inizialmente previste. Ci vediamo a San Siro!", si legge nella comunicazione data dal club nerazzurro sul proprio sito ufficiale. Ma è praticamente tutto esaurito anche in vista di ...