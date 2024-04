Inter - con il Milan è d’obbligo un fattore | Bisseck lo spiega bene!

(Di giovedì 18 aprile 2024) L’è vicinissima al traguardo della seconda stella che, battendo il, potrebbe arrivare già lunedì. Con il Cagliari la squadra di Inzaghi è apparsa sottotono e leggermente disattenta rispetto ai suoi canoni, va da sé che contro i rossoneri servirà tutt’altro atteggiamento.hato benissimo qual è la difficoltà del momento VITTORIA DA STELLA – L’di Simone Inzaghi, dopo una cavalcata impressionante, è davvero vicinissima alla seconda stella che può arrivare già lunedì nel derby contro il. Serve una vittoria, mentre facendo punteggio pieno con il Cagliari sarebbe bastato anche un pareggio. Poco importa, il derby si gioca sempre e comunque con un solo risultato in testa e negli ultimi cinque è andata decisamenteai ...

Milan-Inter è la partita in programma lunedì 22 aprile, valevole per la trentatreesima giornata di Serie A e primo match-point scudetto per la squadra di Inzaghi . I nerazzurri anche oggi hanno ... (inter-news)

"Sinner ha capito il segreto dei campioni. Allegri È come Ranieri..." - Intervista esclusiva al centrocampista argentino che ha tolto all'Inter, con il suo gol, il sogno di raggiungere il record di punti della Juve di Conte: "Fondamentale studiare per fare la differenza i ...tuttosport

Giuseppe Minaudo, l'ex meteora dell'Inter: «Ho dato il primo dispiacere a Berlusconi. I soldi Ho speso tutto per divertirmi» - Nel 1986, debuttante 19enne, segnò il gol della vittoria nel derby contro il Milan. «Franco Baresi l'avversario più cattivo e scorretto» ...milano.corriere