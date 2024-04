Inter - Calhanoglu | Darei la mia carta di credito a Lautaro Inzaghi Demone? Sappiamo che lo chiamano così

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 aprile 2024) “Offrirei una cena a Dimarco. Poi, andrei in vacanza con Barella. Infine,la miadi, è il capitano”. E’ questo uno dei passaggi di una scherzosavista de’ Gli Autogol’ a Hakan, centrocampista dell’, a pochi giorni dal derby: “Non sapevo in verità cosa fosse il fantacalcio, poi mi sono informato dopo aver letto tutti i messaggi che sono arrivati. Però io non ci gioco”. Infine, sul soprannome ‘’ di Simone: “Noi nello spogliatoio non lo chiamiamo, mache fuori lo”. SportFace.