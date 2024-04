‘Integrazione generazionale per un futuro solidale’ - a Dugenta un progetto per i giovani

(Di giovedì 18 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“INSIEME PER– INTEGRAZIONEPER UNSOLIDALE” è ilfinanziato dal Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un importo di euro 18.962,60 di cui 6320,87 co-finanziato dal nostro Comune. Ilè rivolto ai ragazzi e aidella nostra comunità di età compresa tra i 7 e i 14 anni e prevede lo svolgimento di attività ludiche, sportive e ricreative. L’obiettivo è quello di creare e accrescere le consuete dinamiche di socializzazione, specificamente mirate a risaltare l’importanza dell’interazione tra le diverse fasce generazionali e favorire lo sviluppo di rapporti basati sul dialogo e la fiducia reciproca. Attraverso la partecipazione a tali attività, i bambini e i ...

Nothing Ear e Ear (a) ufficiali, nuovi auricolari a prezzo competitivo e Integrazione con ChatGPT - Nothing presenta i nuovi auricolari wireless Ear e Ear (a): design, qualità audio e AI integrata per un'esperienza d'ascolto avanzata.tomshw

Al Polo Didattico di Poggio Mirteto Open Day per l’Integrazione nello sport dei giovani con disabilità visiva e sensoriale - Promosso dal progetto M.A.G.I.A., un'iniziativa inclusiva al Polo Didattico di Poggio Mirteto per una vita attiva e sana. Le discipline sportive adattate diventano veicolo di inclusione sociale dei gi ...frontierarieti