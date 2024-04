Inps - a gennaio saldo positivo 155 723 contratti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) A2024 sono stati attivati 673.604di lavoro nel settore privato a fronte di 517.881 cessazioni. Lo rileva l'nell'Osservatorio sul precariato precisando che ilcomplessivo è statoper 155.723. La maggior parte dei posti di lavoro in più si riferiscono aia tempo indeterminato con undi 108.323 unità. Adel 2023 si era registrata una variazione netta complessiva positiva per 175.019 unità (+130.263 per ia tempo indeterminato).