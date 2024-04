Innovazione - Penati Ordine ingegneri | Tecnologia si traduca in beneficio per collettività

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Milano, 18 apr. - (Adnkronos) - “Il dialogo è per noi un aspetto cruciale se vogliamo assicurare che le innovazioni tecnologiche sino in politiche efficaci e reali adell'intera”. Sono queste le parole pronunciate da Carlotta, presidente dell'di Milano, durante gli Stati generali dellee digitali, primo momento di confronto e visione condivisa tra istituzioni, professionisti e imprese per promuovere l'tecnologica a Milano e nel Paese. “In un'epoca di rapidi cambiamenti, di incertezza sociale e spesso di mancanza di punti di riferimento, gli, con il loro know-how, le loro competenze devono mettersi in gioco per divenire guide tecniche a supporto ...