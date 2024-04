Inghilterra - rivoluzione FA Cup | via i replay game dal prossimo anno

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 18 aprile 2024), novità per la prossima edizione di FA Cup: le partite che terminano in parità non verrpiù rigiocate Il calendario delle squadre inglesi è pieno di impegni che non permette alle squadre di poter rifiatare in qualsiasi momento della stagione e per questo motivo la Football Association ha deciso di rivoluzionare la FA Cup.