Infrastrutture - trasport - turismo Una strategia comune | Così saremo più competitivi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024) Confindustria vara il nuovo gruppo merceologico "i e", che va ad unificare i due precedenti gruppi "Materiali da costruzione, estrattive e cave" e "Servizi infrastrutturali ei". Ma non si tratta solo di un cambiamento organizzativo, bensì di una decisione presa in coerenza con le linee strategiche di #Varese2050, il piano degli industriali per lo sviluppo del territorio nei prossimi decenni. Lo sottolinea lo stesso Roberto Grassi, presidente di Confindustria Varese. "Da un lato, vogliamo fare di logistica ei i driver strategici per latà del territorio valorizzando la presenza dell’aeroporto di Malpensa e di uno dei principali hub dio intermodale d’Italia. Dall’altro vogliamo trasformare la ...