“Informazioni sugli Ufo insabbiate” - il deputato Usa | “Pensano che non riusciremmo a gestirli”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 18 aprile 2024) "Funzionari di alto rango mi hanno detto che l'America non è in grado di gestire queste cose" ha rivelato ilstatunitense Tim Burchett, paladino dei movimenti che chiedono una maggiore trasparenza delle autorità statunitensi sul tema degli oggetti volanti non identificati.