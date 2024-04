Informazione canale farmacia - Homnya acquisisce Editoriale Gironalidea

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Roma, 18 apr. (Adnkronos Salute) - Con l'acquisizione diGiornalidea, il gruppoData-Marketing Media Company (Gruppo Consulcesi) prosegue il potenziamento come 'best in class' anche nel mondo dell'del. L'operazione segna un altro importante passo dell'evoluzione del gruppo guidato da Massimo Tortorella, già entrato nei piani di investimento del fondo Gyrus Capital.Giornalidea - spiega una nota - è leader nell'al farmacista da oltre 40 anni, con testate di spicco come Farma 7 (da 38 anni organo ufficiale della Federfarma), Farma Mese e Panorama Cosmetico. Raggiunge tutte le farmacie italiane con oltre 75.000 copie di tiratura mensili. Inoltre, la presenza online con testate come Pharmacy Scanner, ...