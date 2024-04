Indicazioni sulla fotocamera dell’iPhone 16 | almeno sei novità previste

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di giovedì 18 aprile 2024) Si continua a parlare con insistenza16, in merito alla scheda tecnica dei prossimi prodotti Apple. In particolare, le voci di corridoio hanno evidenziato alcuni potenziali aggiornamenti dellache potrebbero cambiare il modo in cui gli utenti sono soliti utilizzare i propri iPhone per la fotografia. Si parte dalla disposizione verticale dellacon una superficie rialzata a forma di pillola, invece di una disposizione diagonale dellache abbiamo avuto modo di toccare con mano attravero l’iPhone 15. Focus16 con le possibilidi Apple:sei svolteAltre considerazioni aggiuntive, dunque, dopo il report condiviso ad inizio ...