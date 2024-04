Indagini Guai ufficiali per Perla - la scoperta sulla sua vita dopo il GF | cosa sta per succedere

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 18 aprile 2024) Le follie di Francesco Benigno a L’isola dei famosi 2024, da cui è stato escluso contro la sua volontà, non bastano a distrarre il pubblico, che continua a seguire le vicende legate al (quasi) infinito Grande Fratello 2023.Vatiero discussa per la storia degli adv nascosti. Gabriele Parpiglia e il Codacons ne parlano. C’è poco da discutere, nascondere la scritta adv dalle sponsorizzazioni social, come ha fatto la vincitrice del grande fratello 2023 e tantissimi altri influencer nel tempo, è illegale e per questo la faccenda sta già facendo discutere da giorni. Provvedimenti perVatiero? Sponsor stellari.pensa il Codacons? Grande Fratello, primiperil trionfo Sin dal primo giorno in cui ha riassaggiato l’aria divera ...