Incisa - torna il Perdono di Primavera

(Di giovedì 18 aprile 2024)Valdarno (Firenze), 18 aprile 2024 - Quarta edizione per il “di”, che animerà il centro storico diValdarno tra domani e domenica 5 maggio. Concerti, esibizioni e balli, mercato e mostra canina, tanto sport e divertimento per i più piccoli, street-food e merende di solidarietà sono alcune delle proposte, oltre al sempre atteso luna park che aprirà ufficialmente alle 15,30 di domani nell'area di via Olimpia aperto tutti i pomeriggi fino alle 24. La manifestazione è organizzata dalla Pro loco Aldo Caselli dicol Centro commerciale naturale Le botteghe del Petrarca, Confesercenti, Palio dei ciuchi di, Croce Rossa, Circolo Arcie Procive ha il patrocinio del Comune di ...