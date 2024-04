Incidente sulla Pontina - coinvolti due mezzi pesanti

(Di giovedì 18 aprile 2024)viaa Roma, strada chiusa all’altezza di Castel Romano: contatto tra dueVia: la vicenda – Ilcorrieredellacitta.comEnnesimovia. Duesarebbero andati in collisione, in dinamiche ancora tutte da chiarire. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno constatato numerosi danni ai due grossi tir lungo la strada tra Roma e Latina. Al momento la strada è stata chiusa, per permettere l’arrivo dei soccorsi nel ponte dell’e mettere in sicurezza il traffico. In aggiornamento su Il Corriere della Città.

A Carbonia nel sud della Sardegna incidente tra due auto sulla Statale 126: uomo e donna feriti trasportati in ospedale in codice rosso dopo l'urto (notizie.virgilio)

Sit in per l'operaio morto in un cantiere di via La Malfa: "Famiglia abbandonata, cosa è successo" - A sei mesi dalla tragedia sul lavoro in cui ha perso la vita Giovanni Gnoffo, 50 anni, Fillea Cgil Palermo organizza una manifestazione in ricordo della vittima alla presenza della famiglia e degli ab ...palermotoday

Sicurezza sul lavoro in provincia: statistiche, rischi e prevenzioni in un convegno a Varese - L'evento, dal titolo "La sicurezza sul lavoro in provincia di Varese: infortuni e best practice" è stato promosso dalla Prefettura nel quadro della “Rete Provinciale Sicurezza sul Lavoro-Varese” con C ...varesenews

Giovanissima vittima di Incidente muore dopo un mese di agonia (NOME-FOTO) - Jonathan Giannò, il giovane liparese coinvolto in un tragico Incidente stradale poco più di un mese fa, ha purtroppo perso la sua battaglia per la vita. Il cuore del giovane ha cessato di battere pres ...zoom24