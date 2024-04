Incidente SS100 - domani i funerali di Inna e Ale - proclamato lutto cittadino

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 18 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoSaranno celebrerati, alle ore 15, nella chiesa San Nicola di Palagiano, idi Anna Pavlolva Aprilova, 41enne originaria della Bulgaria, e di suo figlio Alexander Pastore, di 12 anni, morti in unstradale avvenuto due giorni fa sullaTaranto-Bari, in territorio di Mottola. Le due vittime, residenti a Palagiano, si trovavano a bordo di una Kia Sportage che, per cause in corso di accertamento, è finita contro un tir guidato da un 24enne, rimasto ferito, all’altezza dello svincolo per San Basilio, nei pressi dell’area di sosta della Sala Azzurra. Il conducente dell’auto, un 37enne operaio dello stabilimento Leonardo di Grottaglie, marito e padre delle due vittime, ha riportato gravi lesioni ed è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santissima Annunziata ...