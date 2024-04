Incidente auto-moto - Vincenzo non ce l’ha fatta | donati gli organi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 18 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiMorte cerebrale ed espianto degliper tenere in vita altri esseri umani. Questo il tragico epilogo dell’ennesimostradale sulla via Appia. Non ce, il 24enne residente ad Airola che lo scorso 23 marzo, mentre percorreva la statale tra i territori di Arienzo e Santa Maria a Vico in sella alla sua, ha impattato contro un’. Dopo una lunga agonia nell’ospedale Sant’Anna di Caserta, dove era stato trasportato in condizioni disperate, i sanitari hanno dovuto constatare l’assenza di qualunque attività cerebrale per il ragazzo. La famiglia del giovane, preso atto di tale condizione maturata dopo quasi un mese di lotta, ha dato il consenso all’espianto degli, un gesto di grandissima ...