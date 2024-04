Incidente a Carbonia - ma si scopre che è un tentato femminicidio

(Di giovedì 18 aprile 2024) . La donna aveva denunciato l’ex per stalking Un uomo di 50 anni è stato arrestato a, in provincia di Cagliari, con l’accusa diomicidio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo si sarebbe schiantato con la sua auto volontariamente la Ford Fiesta condotta dalla ex compagna che lo aveva denunciato per stalking, ottenendo dal giudice il provvedimento che vietava all’uomo di avvicinarla. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri, 17 aprile, sulla strada statale 126 a. L’uomo, Alessio Zonza, guardia giurata, sembra la stesse seguendo a distanza è riuscito ad incrociarla con l’auto ha cambiato corsia per provocare lo schianto. Immediatamente sono giunti sul posto gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Quando sono emersi i nomi delle persone coinvolte sono sc ...

