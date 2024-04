Incaprettate e sepolte vive - le donne del Neolitico come le vittime di mafia La scoperta in Francia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Parigi, 18 aprile 2024 – In un sito archeologico nel sud-ovest della, un team internazionale di ricercatori ha rivelato un sorprendente collegamento tra i rituali di sacrificio delle antiche tribù neolitiche e le pratiche mafiose moderne. Oltre 5.500 anni fa, duefurono legate e probabilmentein un sacrificio rituale, utilizzando una forma di tortura oggi associata allaitaliana, il cosiddetto ‘incaprettamento’. L’incaprettamento è un’esecuzione capitale mafiosa che consiste nel legare dietro la schiena le mani e i piedi della persona con una corda che passa attorno al collo, in modo da provocarne la morte per strangolamento. I tre scheletri femminili (il terzo fu ritrovato in una posizione normale) sono stati rinvenuti nel 1985, ha riportato la Cnn. Da allora i ...