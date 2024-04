InCanto a Villa S. Lorenzo. Tra musica e buoni libri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) Torna "", uno degli eventi di punta per l’Istituto Ernesto De Martino. La rassegna del canto di tradizione e di nuova espressività prenderà il via la prossima domenica per concludersi, dopo una lunga serie di iniziative tutte aSanal Prato a Sesto Fiorentino, sede dell’Istituto, a settembre. Il primo appuntamento della ventinovesima edizione, domenica 21 alle 16, presenta il libro del noto archeologo, scomparso due anni fa, Maurizio Michelucci "L’amore per l’antico" a cura di Claudia Bartoli e Maria Valeria Della Mea (Edifir Editore, 2024). Giorgio Bonsanti, Paolo Liverani e Luigi Donati converseranno con le curatrici con un interventole della violoncellista Laura Gorkoff, del chitarrista Bernardo Bencini, La Stazione Rossa. Il programma prosegue con l’immancabile e gettonatissima ...