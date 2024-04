Inaugurata l’edizione 2024 dei Vespa World Days

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 18 aprile 2024) PONTEDERA (PISA) (ITALPRESS) – Con la città di Pontedera già invasa da migliaia di Vespisti, provenienti da tutta Europa ma anche da paesi come USA, Canada, Cina, Tailandia, Filippine, Vietnam, Kuwait, Australia, Colombia, Giappone e Argentina, ha preso ufficialmente il via oggidei, l’annuale raduno deiClub nazionali di tutto il mondo che per la prima volta si tiene nel luogo doveè nata e dove viene prodotta ininterrottamente dal 1946. Un’edizione veramente speciale anche perchè celebra i 140 anni di Piaggio, azienda fondata nel 1884. Con l’inaugurazione alVillage è iniziata la grande festa per i tantissimi appassionati accorsi da ogni angolo del mondo: da oggi e fino a domenica 21 aprile, l’area ...